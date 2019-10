Administração Regional de Saúde do Norte sem vacinas contra a gripe

A Administração Regional de Saúde do Norte está sem vacinas para distribuir às Unidades de Saúde Familiar e restantes unidades de Cuidados de Saúde Primários.



A informação está a ser avançada na página oficial do Sindicato Independente dos Médicos, que denuncia a falta de vacinas há uma semana e a incapacidade de vacinar os utentes que as procuram.





"A expectativa dos utentes é defraudada por motivos que são alheios às unidades de saúde e aos seus profissionais, embora sejam estes a ter de receber as legítimas reclamações dos utentes pela falta de vacinas", pode ler-se.O Sindicato Independente dos Médicos lamenta ainda a forma como a situação tem sido gerida pelos responsáveis da ARS Norte, "quer pela ausência de respostas quer pelo incumprimento dos prazos quando essas respostas existem".