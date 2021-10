Administradas mais de 79 mil doses da vacina contra a gripe até ao dia 1 de outubro

Até ao dia 1 de outubro foram inoculadas 79045 pessoas com a vacina da gripe, numa campanha que arrancou no passado dia 27 de setembro.



Os dados foram divulgados este sábado pela Direção-Geral da Saúde.



O organismo informa que foram distribuídas mais de 320 mil doses da vacina da gripe em todo o território nacional.



A vacinação contra a gripe decorre atualmente nos utentes e profissionais de lares e unidades da Rede

Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) e profissionais do Serviço Nacional de Saúde.



O processo será estendido posteriormente a utentes com igual ou superior a 65 anos e a pessoas com doenças elegíveis para a vacinação.