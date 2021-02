A mulher e a filha do administrador e diretor clínico do Hospital Narciso Ferreira, em Riba de Ave, foram vacinadas contra a Covid-19, na fase dos prioritários, porque vão trabalhar como voluntárias na instituição "logo que a vacina produza o efeito".Apesar de não terem qualquer ligação ao Hospital da Misericórdia, mulher e filha do administrador foram incluídas na lista, onde a mulher, doméstica, figura como "médica internista".Em comunicado, a direção diz que foi um "lapso".