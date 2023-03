Artur Carvalho está oficialmente expulso da Ordem dos Médicos (OM) por “violação dos deveres deontológicos”. Miguel Guimarães explicou, esta quarta-feira, que a expulsão do obstetra do ‘bebé sem rosto’ teve a ver não só com esse caso, mas com “mais cinco ou seis”. “O Conselho Disciplinar da Região Sul avaliou os cinco ou seis casos que existiam sobre o médico em questão e no conjunto é que aplicou a pena de expulsão, que depois foi ratificada pelo Conselho Superior”, disse o bastonário.









