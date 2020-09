Um adolescente de 14 anos aguarda há quase duas semanas por uma consulta de Ortopedia no Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), em Faro, após ter sofrido uma queda grave de bicicleta, que lhe provocou diversas fraturas.





O jovem entrou no Serviço de Urgência Básica (SUB) de Albufeira, no dia 5 deste mês, como doente muito urgente. “Através de um raio-x, o médico identificou três fraturas graves na omoplata”, explicou aoEugénia Santos, tia do adolescente. Ainda no SUB, foram-lhe administrados analgésicos para as dores. Entretanto, a criança foi encaminhada para o Serviço de Urgência de Ortopedia do Hospital de Faro, onde, na consulta, foi atendido em “menos de cinco minutos”, afirmou a familiar, acrescentando que o ortopedista “não leu a carta do SUB de Albufeira e não fez questões”.sabe que a falta de ortopedistas no CHUA é recorrente.