Adolescentes profanaram cripta dos ex-combatentes

Jovens filmaram-se em direto a abrir urna com ossadas de soldado português, no cemitério de Vendas Novas.

Por Sofia Garcia | 01:30

Quatro jovens, entre os 13 e os 17 anos, profanaram a Cripta do Talhão de Combatentes do Cemitério Municipal de Vendas Novas: abriram uma urna com os restos mortais de um dos muitos soldados portugueses mortos em combate. A invasão daquele espaço foi filmada em direto para uma rede social por um dos jovens.



No vídeo, que se está a tornar viral na Internet, é possível ver os quatro adolescentes, dois rapazes e duas raparigas, a abrirem a porta da cripta e a descerem as escadas. Ao chegarem ao local das urnas, uma das jovens incentiva o colega a abrir uma delas.



O amigo acede ao pedido, levanta a tampa e nas imagens é possível ver as ossadas do soldado, incluindo o crânio. O rapaz volta a encerrar a urna e, um a um, o grupo começa a subir as escadas e abandona o local. As imagens emitidas em direto foram vistas por colegas e foi uma adolescente que alertou a mãe que, chocada com as imagens, levou o vídeo à GNR de Vendas Novas.



Os quatro jovens envolvidos no episódio, que aconteceu na quarta-feira, foram identificados pelas autoridades e foi levantado um auto de notícia. Em comunicado conjunto, a autarquia de Vendas Novas e o Núcleo da Liga de Combatentes de Vendas Novas classificaram o ato como um "desrespeito" pelos soldados e respetivas famílias. A cripta fica, a partir da agora, fechada ao público.