Adolescentes saudáveis entre os 12 e 15 anos fora da vacinação contra a Covid-19, esclarece DGS

Os adolescentes entre os 12 e 15 anos saudáveis está, para já, excluídos da vacinação contra a Covid-19. O esclarecimento é da DGS numa nota enviada esta quarta-feira às redações onde explica que só os, que ojá havia noticiado, são elegíveis à vacinação."A possibilidade de acesso de adolescentes saudáveis à vacinação não se coloca nesta fase, dado que ainda estão a ser vacinadas faixas etárias acima dos 18 anos e está a ser dada prioridade a adolescentes e jovens com comorbilidades", descreve a nota da Direção Geral de Saúde.Os jovens com comorbilidades serão identificados "através da Prescrição Eletrónica Médica, pelos médicos assistentes (nos termos do ponto 51 da referida Norma)", aponta a nota da DGS.A Direção Geral de Saúde aponta ainda como exceção, tal como aconteceu com a vacinação de jovens com 16 ou mais anos, casos de adolescentes referenciados pelo médico como uma pessoa para vacinação prioritária. "Essa referenciação deverá ser baseada numa avaliação de beneficio-risco análoga à das patologias referidas na Tabela 6 da Norma 002/2021 (Nota de Rodapé 33)", acrescenta o esclarecimento.Os adolescentes de 12 a 15 anos que tenham comorbilidades e que estejam por isso agendados, devem comparecer, na data em que forem convocados para vacinação, nos Centros de Vacinação com a pessoa que tenha a sua guarda.A possibilidade de acesso de adolescentes saudáveis à vacinação não se coloca nesta fase, dado que ainda estão a ser vacinadas faixas etárias acima dos 18 anos e está a ser dada prioridade a adolescentes e jovens com comorbilidades.