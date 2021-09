O Instituto de Proteção e Assistência na Doença (ADSE) ameaça denunciar as convenções com os hospitais e clínicas privadas nas áreas em que os serviços ou o corpo clínico não são suficientes, desde que haja alternativas no regime convencionado.Esta é a resposta da entidade que tem 1,2 milhões de beneficiários (funcionários ou aposentados da Administração Pública e familiares) face à posição assumida pelos grupos Luz Saúde e Cuf em relação às novas tabelas do regime convencionado, em vigor desde dia 1.