CGS reúne-se com ministra da Saúde para "diálogo urgente" sobre ADSE

Prestadores de saúde e o conselho diretivo do instituto público agendam reunião para dia 19 de fevereiro.

Por Lusa | 17:23

O Conselho Geral e de Supervisão (CGS) da ADSE vai reunir-se com a ministra da Saúde na próxima terça-feira, segundo informou hoje este órgão que representa os beneficiários e onde têm também assento membros do Governo.

O pedido de reunião à ministra Marta Temido foi feito no seguimento da última reunião do CGS em que foi aprovada uma resolução onde se apela ao "diálogo urgente" entre os prestadores de saúde e o conselho diretivo do instituto público.

A reunião está marcada para terça-feira, dia 19 de fevereiro, e contará também com a presença do secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Francisco Ramos.