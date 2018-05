Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

ADSE denuncia nomeação de 16 novos dirigentes

Carlos Baptista está a ser acusado de condicionar futuro presidente.

Por Sónia Trigueirão | 01:30

A Associação 30 de Julho (criada por um grupo de beneficiários da ADSE) denunciou a nomeação de 16 dirigentes para os novos departamentos e divisões do instituto que gere o Sistema de Saúde dos Funcionários Públicos.



De acordo com o jornal ‘Público’, a associação acusa Carlos Liberato Baptista, que está demissionário, de condicionar a ação do futuro presidente da ADSE. A decisão foi tomada recentemente, quando ainda se aguarda a nomeação de um novo conselho diretivo.



Carlos Liberato Baptista e Sofia Portela, vogal da ADSE que à partida se manterá, recusam as críticas. Alegam que o atraso nas nomeações colocaria em causa atividades, como o pagamento dos reembolsos ou até o pagamento de despesas aos convencionados.