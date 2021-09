ADSE ganha mais de 100 mil novos beneficiários com inscrição de contratos individuais

O processo extraordinário de adesão à ADSE pelos trabalhadores com contrato individual de trabalho em entidades públicas fez entrar para o subsistema de saúde mais 105 507 novos beneficiários, indicou esta terça-feira o Ministério da Administração Pública.

"A ADSE conta com mais 105.507 novos beneficiários que integraram este subsistema de saúde durante o período extraordinário de adesão voluntária dos trabalhadores públicos com contrato individual de trabalho, que terminou a 09 de setembro", refere a nota de balanço do Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública, hoje divulgada.

A mesma informação adianta que a média de idade dos novos beneficiários titulares é de 39 anos e que "a esmagadora maioria destes novos beneficiários" pertence a entidades do setor da Saúde.