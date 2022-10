Os adultos nascidos na década de 1990 são mais altos do que os pais. A conclusão é de um estudo do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto.As mulheres cresceram mais 1,46 centímetros do que as mães, os homens mais três centímetros do que os pais. "Os pais desta geração de 90 nasceram entre 1950/60, numa altura de prevalência de doenças infecciosas, menor segurança alimentar e menor capacidade económica", explica Berta Valente, investigadora.A Covid-19 e a guerra podem comprometer esta tendência.