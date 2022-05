Advogada de comandante dos bombeiros fala em "absoluta surpresa" no caso de Pedrógão Grande

A advogada do comandante dos Bombeiros de Pedrógão Grande disse esta qujarta-feira que foi uma "absoluta surpresa" o pedido do Ministério Público para que aquele seja condenado a prisão superior a cinco anos devido aos incêndios de 2017 no concelho.

"Só vos posso transmitir a minha absoluta surpresa. Isto é, a sensação que tenho hoje é de que não estive no mesmo julgamento que a senhora procuradora", afirmou Filomena Girão aos jornalistas, à saída do Tribunal Judicial de Leiria, onde hoje começaram as alegações finais.

O Ministério Público (MP) defendeu a condenação a prisão efetiva, superior a cinco anos, do comandante dos Bombeiros Voluntários de Pedrógão Grande, Augusto Arnaut, no processo sobre os incêndios de junho de 2017, após os quais foram contabilizados 63 mortos e 44 feridos quiseram procedimento criminal.