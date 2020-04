Advogada de Vizela reúne com 30 clientes em escritório durante Estado de Emergência

Uma advogada de Vizela, no distrito de Braga, foi advertida pela GNR após reunir com 30 clientes no seu escritório, a praça Salvador Caeiro Braz. O caso aconteceu no dia 3 de abril, em pleno Estado de Emergência, onde aglomerados ou ajuntamentos com grande número de pessoas são proibidos. Além desta restrição os serviços públicos não podem estar abertos, no qual se enquadram os escritórios de advogados e solicitadores.

O CM apurou junto das autoridades que a situação foi reportada por populares que, ao verem aquele número de pessoas entrar no escritório, ficaram alarmados. Ao chegaram ao local os militares da GNR tentaram falar com a advogada, que não quis interromper a reunião, e foi a funcionária a ter conhecimento da ilegalidade da situação. Perante a indisponibilidade da advogada em esclarecer o assunto com a GNR, os militares reportaram o caso ao Ministério Público de Guimarães e à Ordem dos Advogados.

O CM tentou falar com a advogada mas até ao momento não foi possível.

Já o Conselho Regional da Ordem dos Advogados no Porto indicou que o seu Presidente Paulo Pimenta "não tem conhecimento da situação mas que está a averiguar um caso que, neste momento, é responsabilidade do Conselho Deontológico (orgão independente) que irá reportar a situação ao Conselho Geral, conforme os desenvolvimentos ocorridos".