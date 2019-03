Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Advogados querem afastar juiz Neto de Moura

Bastonário defende que o juiz desembargador deve deixar de julgar direito de família.

Por Francisca Genésio

O bastonário da Ordem dos Advogados (OA), Guilherme Figueiredo, quer ‘afastar’ o juiz da Relação do Porto, Joaquim Neto de Moura. "Deixar de julgar só casos de violência doméstica não resolve. O juiz Neto de Moura deve é deixar de julgar todas as matérias relacionadas com direito de família", revela o bastonário.



Em causa, estão "as fundamentações proferidas nos acórdãos, que mostram uma forma de pensar inconstitucional", refere Guilherme Figueiredo.



No ano passado, depois de conhecido o polémico acórdão sobre as "mulheres adúlteras" e depois de ter recebido uma advertência do Conselho Superior da Magistratura (CSM), o juiz pediu para deixar de julgar casos de violência doméstica, mas o CSM negou-lhe o pedido.



Ao CM, o advogado do magistrado, Ricardo Serrano Vieira, admitiu que está "convicto" de que Neto de Moura voltará a pedir escusa, uma vez que se sente "condicionado nas decisões devido à advertência, mas também porque qualquer decisão que possa tomar poderá vir a ser alvo de uma nova polémica".



A solução, para o bastonário da OA, não passa nem por escusas, nem por sanções por parte do CSM. "Neste caso, a reação da comunidade tem de ser tida em conta. Neto de Moura deve mudar para a secção social, por exemplo. Aqui passaria a julgar direito de trabalho", explica.



Juiz desembargador sente-se "triste"

Ricardo Serrano Vieira, advogado do juiz Neto de Moura, revelou ao CM que o magistrado se sente "triste e humilhado com toda a exposição pública". Segundo a defesa, as ações cíveis contra cerca de 20 personalidades que criticaram o juiz "deverão avançar no final do mês".



Rui Rio critica estado atual da Justiça

Rui Rio, presidente do PSD, manifestou ontem esperança que a polémica que envolve o juiz desembargador Joaquim Neto de Moura sirva para demonstrar "o real estado da Justiça e do corporativismo fechado" que considera que domina o setor. Rui Rio tem sido, ao longo dos anos, muito crítico do funcionamento da Justiça. Enquanto presidente do PSD já defendeu uma reforma global do setor. Entregou várias ideias aos partidos.



PORMENORES

Acórdãos polémicos

Neto de Moura é polémico desde 2017, quando minimizou um caso de violência doméstica pelo facto de a mulher ter cometido adultério. Mais recentemente, retirou a pulseira eletrónica a um homem que rebentou o tímpano da mulher ao soco.



Pedidos de indemnização

Perante as críticas, Neto de Moura decidiu avançar com processos e pedidos de indemnização. O valor não está definido ainda, já que será tida em conta a ofensa e o meio em que foi feita, mas poderá chegar aos 100 mil euros.