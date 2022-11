Advogados temem supressão de direitos devido a restrições impostas pelo Governo durante a pandemia

O bastonário da Ordem dos Advogados manifestou receio com a proposta de revisão constitucional, que pode suprimir “direitos, liberdades e garantias”. Em causa, as restrições impostas pelo Governo durante a pandemia.









“Tivemos 23 decisões do Tribunal Constitucional a declararem inconstitucionais todas as medidas adotadas pelo Governo”, lembrou o bastonário Luís Menezes Leitão. Recorde-se que, na quarta-feira, o Governo propôs uma revisão constitucional que preveja casos obrigatórios de isolamento profilático. “Agora parece que vai surgir, até com o apoio do Presidente da República, uma revisão constitucional para dizer ou tornar constitucional tudo o que se passou”, afirmou o bastonário dos advogados.

Menezes Leitão lembrou o que aconteceu em 1935, quando Santos Costa, um ministro de Salazar, “costumava dizer que a lei estava na ponta da sua caneta”, quando diziam que ele violava a lei. “Estamos um pouco a entrar nessa deriva, o que me parece muito preocupante”, afirmou o bastonário dos advogados. “Estamos zangados, porque a revisão constitucional vai ser feita sem nós”, criticou Menezes Leitão, considerando estar-se a atravessar um período gravíssimo no que concerne à defesa do Estado de direito. “A Ordem dos Advogados tem que defender a advocacia e o Estado de direito, numa altura em que os estão a atacar”, concluiu.