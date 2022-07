O aeródromo municipal de Cascais, em Tires, esteve na manhã desta sexta-feira temporariamente encerrado devido ao insuficiente número de vigilantes da empresa de segurança privada que ali presta serviço, confirmaram aovárias fontes.A situação "pontual", referem as mesmas fontes, foi resolvida em poucas horas e atividade normal do aeródromo de Tires já foi retomada.Em causa esteve a falta de vigilantes para assegurar o controlo de acessos nas portarias do aeródromo.