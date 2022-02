Aeroporto da Madeira continua com movimento condicionado devido ao mau tempo

O movimento no Aeroporto da Madeira continua este domingo com perturbações devido ao vento forte, que já obrigou quatro voos a divergir, e originou um cancelamento, de acordo com o portal da ANA-Aeroportos.

Desde sábado, sobretudo à tarde, que vários aviões não têm conseguido aterrar no aeroporto da região, devido ao vento forte que se faz sentir naquela zona.

Este domingo, segundo o portal da entidade responsável pelos aeroportos portugueses, a maior parte das aeronaves tem aterrado, mas o mau tempo já obrigou quatro voos a divergir para outros destinos e um foi cancelado.

As quatro ligações que divergiram provinham de Hannover, Lanzarote, Munique e Zhukovskv.

Um avião da Corendon Airlines com chegada prevista à região às 8h10, proveniente de Muenster, foi cancelado.

O arquipélago da Madeira encontra-se sob aviso amarelo e laranja, devido à previsão de agitação marítima, vento e precipitação, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Nas regiões montanhosas da Madeira, o aviso é laranja até às 15h00 deste domingo devido à possibilidade de aguaceiros, por vezes fortes, que poderão ser ocasionalmente sob a forma de granizo e acompanhados de trovoada. Este aviso que baixará depois para amarelo, vigora até às 12h00 de segunda-feira.

A mesma região está ainda sob aviso amarelo devido à previsão de vento forte, com rajadas que podem ir até aos 110 quilómetros por hora (km/hora).

A costa norte tem também previsão de precipitação que pode ser granizo e acompanhada de trovoadas, até às 12h00 de segunda-feira, de vento forte, com rajadas até 80 km/hora, e agitação marítima, até às 15h00 de segunda-feira.

A costa sul está sob aviso amarelo devido à precipitação apenas até às 18h00 deste domingo e de vento até às 15h00 de segunda-feira, ao passo que para o Porto Santo o aviso amarelo visa apenas a agitação marítima, também até às 15h00 de dia 21.