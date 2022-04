Aeroporto da Madeira já está a operar com normalidade

A operação no Aeroporto Internacional da Madeira está esta quarta-feira a decorrer com normalidade, após três dias de condicionamentos devido ao vento forte que se fez sentir no arquipélago e afetou dezenas de voos.

De acordo com informação disponível no 'site' da ANA -- Aeroportos de Portugal, aterraram todos os voos da manhã até às 09h30, num total de nove, e as partidas também prosseguem com normalidade.

O Aeroporto Internacional da Madeira esteve condicionado entre domingo e terça-feira, período em que vigorou um aviso amarelo (o menos grave) para vento forte emitido, pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Terça-feira foi o dia mais crítico, em que mais de 20 voos (chegadas e partidas) foram afetados e vários aviões divergiram para outros aeroportos ou regressaram à origem.