Aeroporto da Madeira regista condicionamentos devido ao vento

O movimento no Aeroporto da Madeira está esta segunda-feira a sofrer alguns condicionamentos devido ao vento que se faz sentir, tendo quatro voos divergido e dois sido cancelados.

De acordo com o 'site' da ANA - Aeroportos de Portugal, o primeiro voo do dia (Ryanair), proveniente de Lisboa e com chegada prevista para as 07h45, acabou por divergir.

Após um período em que vários aviões conseguiram aterrar, também os voos provenientes de Birmingham (Jet2), no Reino Unido, Viena (Smartwings), na Áustria, e Helsínquia (Finnair), na Filândia, divergiram.

Já os voos provenientes de Londres (Esyjet) e de Lisboa (TAP), com chegadas previstas para as 11h30 e 11h45, respetivamente, foram cancelados.