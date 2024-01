Aeroporto de Beja regista em outubro melhor mês de 2023

O Aeroporto de Beja voltou a registar em outubro mais de mil passageiros (1484), depois de em setembro terem viajado pelo aeroporto do Alentejo 1417 pessoas.

Outubro foi o melhor mês de 2023 em Beja. Em termos de aeroportos e aeródromos do território do Continente, Beja ocupou o quarto posto, embora a grande distância de Lisboa (3 milhões de passageiros), Porto (1,4 milhões) e Faro (um milhão). Mas à frente de Cascais (1299), Viseu (626), Portimão (597), Vila Real (381) e Bragança (356).

Nos onze primeiros meses do ano passado, o aeroporto de Beja contabilizou 4907 passageiros.



Os dados disponibilizados pela Autoridade Nacional da Aviação Civil revelam ainda que em novembro circularam no aeroporto de Beja 241 passageiros.



A maior parte dos voos a operar neste aeroporto são de jatos privados, cujos ocupantes procuram praias do litoral alentejano. O aeroporto de Beja é o único sem qualquer ligação á rede nacional de autoestradas.