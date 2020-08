Aeroporto de Faro com quebra de 97% devido à pandemia de Covid-19

O Aeroporto Internacional de Faro registou a maior queda nos movimentos em aeroportos nacionais no segundo trimestre, com menos 97% do que no mesmo período do ano passado, segundo o Boletim Trimestral da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC).



Os dados revelam que se registou em Portugal uma quebra de tráfego na ordem dos 91% em número de movimentos e de 97,5% em número de passageiros. O aeroporto algarvio apresentou a maior quebra em número de movimentos (-97%), enquanto o de Ponta Delgada registou a menor descida (-80%).

