Aeroporto de Lisboa considerado o quarto pior do mundo

O Aeroporto Humberto Delgado foi considerado novamente como um dos piores do mundo, pela organização de defesa dos passageiros AirHelp. O aeroporto piorou a classificação do último ano e está em 191.º lugar da lista - quarto a contar do fim com 6,48 pontos.O 'ranking' é calculado com base em três fatores: Pontualidade, opinião dos utilizadores e serviço de restauração.O Aeroporto de Lisboa é classificado como o quinto pior (com pontuação de 5.7) em termos de pontualidade. A restauração foi o parâmetro com melhor classificação da infraestrutura da Portela, que ficou na primeira metade da tabela nesse registo (7.3).Esse indicador foi liderado por outro aeroporto português, o de Ponta Delgada, nos Açores.A opinião dos utilizadores foi o segundo parâmetro com melhor classificação da infraestrutura da Portela, que foi o 23.º pior no total dos aeroportos analisados. Na mesma avaliação o Aeroporto de Faro foi o 20.º pior.O aeroporto da capital lisboeta pior no 'ranking' da AirHelp todos os anos. Em 2019 ficou em 132.º (último classificado nesse ano). Em 2022 em 143.º (nono pior).O melhor aeroporto português do 'ranking' foi o do Porto, com 7,52 pontos (91.º melhor do mundo). Obteve 7,1 em pontualidade e 8,1 na avaliação dos utilizadores e restauração.Em segundo ficou o aeroporto de Faro (7,24 de pontuação e 137.º classificado), seguido do Aeroporto Cristiano Ronaldo (7,12 e 148.º).