O ruído do novo Aeroporto do Montijo vai afetar cerca de 50 mil habitantes dos concelhos da Moita, Barreiro, Seixal e Sesimbra.O estudo de impacto ambiental à transformação da Base Aérea nº 6 num aeroporto civil mostra também que o barulho das aeronaves irá gerar perturbações de sono em 6555 pessoas da região no ano de arranque das operações no Montijo. Prevê-se ainda que outros 12 455 adultos ... < br />