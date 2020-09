A construção do aeroporto no Montijo pode afetar 300 mil aves aquáticas e a decisão do Estado de avançar para a obra “viola dois dos principais pilares do Pacto Ecológico Europeu: combater a mudança climática global e reverter a crise da biodiversidade”.













A crítica é apontada num artigo de José Alves, investigador da Universidade de Aveiro, e Maria Dias, investigadora da BirdLife International, que é publicado na edição desta sexta-feira da revista ‘Science’, e no qual os autores apelam ao Governo que pare o projeto e faça de Portugal um caso de sucesso na implementação do Pacto Ecológico Europeu. No artigo são referidas contradições entre a intenção da Comissão Europeia de alterar as economias europeias para modelos mais sustentáveis (Pacto Ecológico Europeu) e a autorização ambiental emitida por Portugal para a construção do aeroporto do Montijo, no coração da maior zona húmida do País, o estuário do Tejo, cuja importância para a biodiversidade não se limita a Portugal.

Com um aeroporto com rotas que implicam voos a menos de 200 metros de altitude dentro da área protegida, são perturbadas “de forma muito assinalável” várias das áreas mais importantes para as aves aquáticas. É dado o exemplo dos bandos de até 80 mil maçaricos-de-bico-direito que se reproduzem na Islândia e Holanda e que se concentram no estuário do Tejo para se alimentarem e repousarem, no decurso da migração anual. “Várias outras espécies que se reproduzem no ártico e no norte da Europa, muitas das quais se encontram em declínio acentuado, dependem do estuário. Esta zona húmida alberga também populações muito importantes de flamingos, colhereiros e garças-reais”, assinalam.





Artigo pretende levar discussão a outros países



Há alguma lógica em avançar para um novo aeroporto numa altura em que o tráfego aéreo baixou e não há previsão da retoma? “Não. Não vejo lógica. Há um acordo estabelecido entre o Estado e a ANA, que não é público, não sabemos o que está no acordo”, frisa ao CM José Alves. O biólogo e investigador da Universidade de Aveiro refere que mesmo o estudo de impacte ambiental “é muito incompleto”, e que o Governo tem agora uma oportunidade “de fazer o que diz e defender o ambiente”. Com o artigo na revista ‘Science’, José Alves espera que o assunto passe a ser discutido noutros países e que passe a ser feita pressão sobre o Estado português.