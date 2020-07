Aeroportos obrigados a medir temperatura devido ao coronavírus

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 16.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

"Não podemos voltar a repetir o confinamento porque a sociedade, as famílias e as pessoas não suportarão passar de novo pelo mesmo". O alerta foi deixado ontem por António Costa, que frisou que a ciência não assegura que no próximo outono ou inverno não se vivam momentos "tão ou mais difíceis do que aqueles que se viveram no início de março". O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, concorda ...