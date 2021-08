Afluência anormal entope as urgências dos hospitais da Grande Lisboa

Os hospitais da área metropolitana de Lisboa têm registado nas últimas semanas uma afluência às urgências anormal nesta altura do ano.O Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, teve de pedir esta quinta-feira ao Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) para não enviar doentes. "Temos um afluência atípica para agosto, com 300 a 350 doentes não Covid por dia na Urgência geral de adultos", revelou aofonte oficial da unidade. Também no Hospital de Santa Maria, os episódios de urgência chegaram aos 500 por dia, números mais condizentes com o período de inverno. "É um número maior do que o habitual nesta altura do ano", revelou fonte oficial, sublinhando que "há mais doentes complexos, que implicam processos mais demorados e muitas vezes resultam em internamento".Por ser um hospital de fim de linha, o Santa Maria é também afetado pelo congestionamento nas outras unidades da Grande Lisboa.Médicos ouvidos pelogarantem que se está agora a sentir o impacto da falta de cuidados de saúde provocada pela pandemia, e apontam o dedo à incapacidade dos centros de saúde para dar resposta.