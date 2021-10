Agência de Medicamentos da UE inicia revisão de medicamento oral para tratar a Covid-19

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) anunciou esta segunda-feira uma revisão contínua de um medicamento oral do laboratório americano Merck para tratar a Covid-19 em adultos.

"O comité de medicamentos para uso humano iniciou uma revisão contínua do molnupiravir, medicamento antiviral oral (também conhecido como MK 4482 ou Lagevrio), desenvolvido pela Merck Sharp & Dohme em colaboração com a Ridgeback Biotherapeutics para o tratamento da covid-19 em adultos", segundo um comunicado da EMA.

A decisão do comité de iniciar a revisão contínua baseia-se em resultados preliminares de estudos laboratoriais e clínicos sugerindo que o medicamento pode reduzir a capacidade de o SARS-CoV-2 (o vírus que causa a covi-19) se multiplicar no corpo, impedindo assim a hospitalização ou morte em doentes com a doença.