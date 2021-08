Vacina espanhola vai ser testada em humanos. Fármaco provocou lesão pulmonar em macaco

A Agência Espanhola de Medicamentos e Produtos Sanitários (AEMPS) autorizou esta quarta-feira o ensaio clíncio daquela que é a primeira vacina espanhola contra a Covid-19. Trata-se do primeiro ensario clínico em pessoas desenvolvido neste país.Segundo o El Español, a farmacêutica que a produz, a Hipra, o fármaco poderá ser comercializado já no final do ano.A primeira vacina espanhola em ensaio chama-se PHH-1V, será sujeita a testes para validarem a sua segurança e tolerabilidade. Parte dos participantes do ensaio vão receber uma das vacinas contra a Covid-19 já aprovadas e outra parte vão receber a vacina espanhola. Os voluntários começarão a ser selecionados em breve.Esta vacina baseia-se na recombinação de duas proteínas, uma correspondente à variante Alfa e outra correspondente à variante Beta. Estas combinam-se numa estrutura que, com um adjuvante, aumenta a resposta imunitária. Esta combinação gera a resposta imunitária a uma das proteínas do vírus SARS-CoV-2, conhecida como a proteína S (spike).Recorde-se que o ensaio da vacina tinham sido suspensos após terem sido verificadas lesões pulmonares num dos macacos inoculados com a vacina durante os testes em animais.