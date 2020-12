Agência Europeia alerta para controlo das vacinas contra a Covid-19

Os europeus estão "melhor protegidos com uma vacina autorizada" pela Agência Europeia do Medicamento (EMA), alertou a diretora executiva, Emer Cooke, sublinhando que os estudos das farmacêuticas devem ser confirmados antes de serem implementados.



A responsável diz ser "uma boa notícia" que as vacinas tenham "uma eficácia de 90%", mas alerta que as análises das farmacêuticas devem ser confirmadas para que seja garantido que os estudos feitos até ao momento são suficientes. Na semana passada, a EMA recebeu pedidos formais para "autorização condicional" da Pfizer/BioNTech e Moderna para o uso das vacinas na UE, após o Reino Unido ter já começado a vacinar a população sem esperar pelos estudos da EMA. As afirmações surgem no mesmo dia em que a EMA anunciou ter sido alvo de um ataque informático que pirateou documentação relacionada com as vacinas da Pfizer e BioNTech.

