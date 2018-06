Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Agência Europeia quer direitos das pessoas mais velhas mais bem protegidos

Cerca de 60% dos europeus veem o envelhecimento como um obstáculo na procura de emprego.

Por Lusa | 16:02

Os direitos das pessoas mais velhas têm de ser mais bem protegidos, alertou esta quarta-feira a Agência Europeia para os Direitos Fundamentais, segundo a qual cerca de 60% dos europeus veem o envelhecimento como um obstáculo na procura de emprego.



O relatório deste ano da Agência Europeia para os Direitos Fundamentais (FRA) tem um especial enfoque no envelhecimento e nos direitos das pessoas mais velhas, apontando que, nas sociedades modernas, o envelhecimento tem uma conotação negativa e as pessoas idosas são frequentemente vistas como um fardo, principalmente as que precisam de proteção social.



"O envelhecimento aparece mais nos discursos públicos em relação à perda de capacidades físicas e mentais do que relacionado com o acumular de experiência de vida", salienta a FRA.



O organismo aponta que as pessoas mais velhas estão mais expostas a práticas discriminatórias, desde a procura de emprego a questões mais estruturais, como limites de idade no acesso a bens e serviços ou a falta de políticas sobre matérias como a pobreza ou o aumento do risco de violência e de abusos por parte dos cuidadores.



No entanto, a FRA também chama a atenção para o facto de não se poder olhar para a idade como o único fator discriminatório, sublinhando que aspetos como o género, condições de saúde, rendimentos, meios para sustentar uma vida independente ou o local de residência podem aumentar ou diminuir o risco de violação dos direitos fundamentais.



"Mulheres idosas, migrantes idosos, pessoas idosas com deficiência ou a viverem em condições de pobreza enfrentam desafios complexos e agravados e um maior risco de passarem por situações de violação dos seus direitos", exemplifica.



Na opinião da FRA, as pessoas mais velhas são caracterizadas como pouco produtivas, frágeis e incapazes, "especialmente num contexto de uma sociedade que está a envelhecer e enfrenta desafios quanto ao seu futuro demográfico e a sustentabilidade das suas pensões e do seu sistema de proteção social".



"Tais perceções podem aumentar a exclusão, discriminação e marginalização e afetar a solidariedade intergeracional, ao colocar os jovens contra os idosos", lê-se no relatório.



Em matéria de direitos individuais, e com base em dados do Eurobarómetro, a FRA revela que 56% dos europeus considera que ter mais de 55 anos é uma desvantagem no momento de procurar emprego. Por outro lado, em 2016, uma em cada quatro pessoas com mais de 65 anos revelou ter dificuldades em ir ao médico por causa da distância, enquanto uma em cada cinco disse te dificuldades em aceder a cuidados médicos por causa dos custos.



Olhando para certos tipos de grupos, a FRA aponta que o género aumenta as desigualdades e a discriminação entre as pessoas mais velhas, sublinhando que o fosso entre homens e mulheres em matéria de pensões chegou aos 37,5% em 2015 entre as pessoas com mais de 65 anos.



Alerta também que estas desigualdades se fazem igualmente sentir entre as minorias, como as comunidades ciganas ou os imigrantes, e as pessoas com deficiência.



A FRA defende, por isso, a necessidade de aumentar a proteção contra a discriminação com base na idade, através da adoção da diretiva da União Europeia sobre a igualdade de tratamento. Propõe também uma melhor utilização dos fundos europeus para a promoção da inclusão e a igualdade de tratamento das pessoas mais velhas.



O Eurostat estima que em 2080 as pessoas com mais de 65 anos representem 29,1% da população da Europa a 28, contra 19,2% em 2016.



O relatório da FRA chama ainda a atenção para os direitos das crianças -- a pobreza infantil mantém-se elevada -- das pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgénero (LGBT), ou dos direitos das vítimas de crimes.