Agência Lusa recupera funcionamento de serviços e site após novo "ataque informático"

"uma continuada instabilidade no serviço" informou a empresa, na altura.



O site da Lusa já retomou o seu normal funcionamento depois de ter estado esta quarta-feira indisponível, devido a um novo ataque informático, de acordo com a SIC Notícias.As redes sociais e o site da agência de notícias estavam indisponíveis desde as 16h00 desta quarta-feira.A agência Lusa já tinha sido alvo de um ataque informático, no dia 14 de maio, que causou

O incidente desse dia foi comunicado às autoridades competentes, que lamentou "o transtorno causado" aos trabalhadores, clientes e utilizadores dos serviços da Lusa.