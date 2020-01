Agência Portuguesa do Ambiente dá 'ok' a projeto de aeroporto do Montijo

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) emitiu esta terça-feira uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável, mas condicionada, ao projeto do aeroporto do Montijo.

Em comunicado, a APA adianta que esta decisão mantém o quadro de medidas de minimização e compensação (cerca de 160) a que a ANA terá de dar cumprimento.

As medidas ambientais ascendem a cerca de 48 milhões de euros, destacando-se as que resistam aos impactes sobre a avifauna, que incluem um plano de ação que contempla a aquisição de salinas numa área total no mínimo igual à área sujeita a perturbação forte, ou seja 1467 hectares, a alocação do Mouchão da Póvoa e sua adequação como refúgio e zona de alimentação de avifauna e a aquisição de um conjunto de terrenos.

No que respeita ao ruído, as exigências da APA à gestora dos aeroportos nacionais passam por proibir o tráfego aéreo no período da meia-noite às seis da manhã, além de outras condicionantes ao tráfego e adoção de procedimentos de aterragem e descolagem menos ruidosos e que evitem ou minimizem o impacte sobre as áreas mais sensíveis.



A ANA fica ainda obrigada a apresentar o Programa de Reforço do Condicionamento Acústico de Edifícios afetados na área delimitada, que deve incluir um cronograma anual.