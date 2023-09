Agência Portuguesa do Ambiente detetou captações de água com irregularidades

A Agência Portuguesa do Ambiente identificou 21 furos que recorrem ao aquífero Almádena-Odiáxere, no Algarve, e detetou captações com irregularidades administrativas e uma que poderá ser ilegal, disse à Lusa fonte do organismo.Os furos registados neste aquífero do barlavento correspondem aos maiores utilizadores deste recurso hídrico, que está a ser alvo de um controlo pela APA para garantir a redução dos consumos de 15% determinada pela Comissão Interministerial sobre a seca face ao cenário de escassez de água que existe nas reservas superficiais.