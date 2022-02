A agência de viagens Xtravel declarou insolvência e deixou por reembolsar mais de 3,3 milhões de euros a finalistas com viagens pagas e que não aconteceram em 2020.A empresa diz que está "numa situação de absoluta impossibilidade de cumprir" os reembolsos.O CM sabe que há pais a quererem avançar com queixa-crime contra a empresa. Para quem não recebeu o reembolso, a Deco recomenda que recorram ao Turismo de Portugal com a documentação que comprove os pagamentos.