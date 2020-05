Agências de viagens sem saber com o que contar

As fronteiras encerradas, os aviões em terra e os clientes assustados paralisaram as agências de viagens que estão sem saber com o que podem contar. O verão aproxima-se mas "ainda é cedo" para antecipar ofertas e comportamentos, garantem algumas empresas ouvidas pelo, recordando que pertencem ao setor mais afetado pela pandemia: o turismo.As viagens continuam a ser desaconselhadas por praticamente todos os países do Mundo, e por isso também pelas agências, e ninguém sabe até quando irão durar as restrições provocadas pela pandemia. Ainda sexta-feira, a Comissão Europeia apelou aos estados-membros para prorrogarem (mais uma vez) a restrição das viagens não indispensáveis para a União Europeia até 15 de junho.Agora a solução que está a ser desenhada passa pela oferta interna - e já há quem esteja a telefonar a perguntar - mas mesmo essa tem de dar confiança e garantias de segurança face à Covid-19, como dizem os profissionais do setor. Para já, e sem estarem ainda completamente definidas regras de funcionamento, as agências trabalham com o pouco que têm para a oferta para o verão.Devido à Covid-19, este ano as ferias vão ser diferentes daquilo que os portugueses estavam habituados. No Norte do País, na última semana, começaram a existir mais reservas em alojamentos locais e hotéis no interior, onde existe mais privacidade, tranquilidade e onde é possível contactar com a natureza."Já começam a existir reservas para o mês de junho. O Douro, Minho e Trás-os-Montes, são os locais que estão a ser mais procurados. Agora é normal o preço estar mais reduzido e apelativo, mas no futuro irá ser aquilo que o mercado ditar" disse Luís Pedro Martins, presidente do turismo do Porto e Norte de Portugal.

