Agências de viagens voltam a pagar reembolsos em dinheiro

O Governo decidiu eliminar a cláusula de exceção que permitia às agências de viagem, desde abril, reembolsar os clientes com viagens canceladas através de vouchers ou reagendamentos.Aparentemente, estas empresas voltam reger-se pelas regras anteriores que estipulam que os cancelamentos têm de ser pagos em dinheiro num prazo máximo de 14 dias. Mas, e mesmo revogada a cláusula, o Governo admite exceções. "Podem continuar a ser emitidos vouchers ou a promover-se o reagendamento da viagem, se as partes concordarem que é o mais vantajoso", avançou ao CM fonte oficial do Ministério da Economia.A cláusula foi introduzida devido à pandemia de Covid-19. Tinha como objetivo encontrar um "equilíbrio" entre os interesses das duas partes para as viagens realizadas entre 13 de março e 30 de setembro deste ano. Por um lado, para dar solução ao problema dos consumidores, impedidos de viajar e, por outro, às agências de viagens, que estavam a braços com falta de liquidez. Quer isto dizer que o setor já sabia que se tratava de uma proteção apenas durante um período limitado. A revogação da exceção aconteceu na semana passada, em Conselho de Ministros.A alteração ainda não foi, no entanto, publicada em Diário da República. Assim que isto aconteça, os cancelamentos terão de ser pagos preferencialmente em dinheiro. Em abril, a Comissão Europeia, que se manifestou contra a medida, iniciou um processo de infração contra Portugal e outros nove estados-membros por violação do direito dos passageiros.Mais do que o regresso ao anterior regime, a quase paragem de atividade é o que mais preocupa as agências. O setor continua a ser um dos mais afetados pela pandemia. Ao que oapurou junto da Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo, com exceção dos Açores e da Madeira, não foram vendidas férias praticamente para mais nenhum destino.Todas as viagens que sejam canceladas, até à publicação da alteração em Diário da República, continuam a poder ser pagas através de vouchers, apurou ojunto da Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo. A medida evita assim que haja uma corrida às agências, para tentar trocar os vouchers por dinheiro, o que poderia causar a falência de muitas empresas.Tanto o reagendamento das viagens como o método vouchers podem ser utilizados até ao final do ano. Para consumidores que ainda não tenham usufruído de nenhuma destas medidas, poderá ser pedido o reembolso, em dinheiro, assim que a alteração for publicada em Diário da República.Já os hotéis, alojamentos locais e empreendimentos turísticos continuam a beneficiar do regime excecional criado em abril, até ao final de setembro. Quer isto dizer que podem reagendar e emitir vouchers, em vez de fazer a devolução em dinheiro e num prazo máximo de 14 dias.Um estudo da agência de viagens eDream’ revela que, apesar de a tendência ser fazer férias em Portugal, os portugueses que viajaram para o estrangeiro deram preferência a França (21%), seguido de Espanha (17%) e Itália (8%).Os portugueses que escolheram ir até França este verão vão gastar, em média, 153 euros na viagem – um valor médio inferior ao de Espanha (177 euros), apesar de a distância ser maior, e equivalente ao de Itália (153 euros), por exemplo. O destino mais barato é o Reino Unido: 139 euros.Os resultados da eDreams mostram que os portugueses dão preferência à Europa. Só uma minoria viaja para fora do continente (Brasil e EUA).