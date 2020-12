Agitação marítima, vento e queda de neve colocam distritos de Portugal continental e Madeira em alerta

Alguns distritos de Portugal continental e o arquipélago da Madeira vão estar a partir desta quinta-feira e pelo menos até domingo com vários avisos meteorológicos devido à agitação marítima, vento e queda de neve, de forma faseada.

A situação com mais gravidade vai surgir na sexta-feira, quando toda a costa de Portugal continental, do norte da Madeira e de Porto Santo vão estar sob aviso laranja devido à previsão de agitação marítima forte, informou esta quinta-feira o IPMA.

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro estarão sob este aviso entre as 00h00 de sexta-feira e as 17h00 de sábado.