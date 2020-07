Agosto com mais 120 docentes na reforma

Desde 2011 que não havia tantos professores aposentados no mês de agosto. De acordo com a lista disponibilizada pela Caixa Geral de Aposentações, no próximo mês passam à reforma 120 professores, 43 assistentes operacionais e 28 outros profissionais das escolas e agrupamentos escolares. Desde o início do ano, são já 957 os docentes reformados, estimando-se que no final de 2020 sejam 1358 os professores aposentados, um número ligeiramente inferior ao verificado no ano passado.É preciso recuar até agosto de 2011, já com a troika em Portugal e com pouco mais de um mês do governo de Pedro Passos Coelho, para ter tantos professores aposentados: foram 246 que passaram à reforma nessa altura. No ano seguinte, foram 113 também em agosto, que, a par de julho, costuma ser um dos meses do ano com mais passagens à reforma no setor da Educação, por coincidirem com o final do ano letivo.Nos novos aposentados, há valores da reforma díspares. A aposentação mais elevada nos assistentes operacionais é de 884 euros, no Agrupamento Vertical de Escolas de Moura. Já nos professores, o valor mais elevado é de um docente do Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques, da Vila das Aves, Santo Tirso: 3389 euros.Só nos últimos nove anos (desde 2012) já passaram à reforma 14 199 professores e educadores de infância. As previsões, com base na idade e anos de serviço dos docentes que continuam nas escolas, apontam para que nos próximos três anos obtenham a aposentação mais de 8400 docentes.A Caixa Geral de Aposentações (CGA), instituição de previdência do funcionalismo público em matéria de aposentação, foi criada em 1929. Começou a funcionar a 1 de maio desse ano.O valor mais elevado na lista da CGA para agosto é de 6649 euros: um Juiz Conselheiro do Conselho Superior da Magistratura. Há ainda vários médicos com mais de 5 mil euros.Nos últimos anos têm sido vários os professores que só entram nos quadros do Ministério da Educação após os 60 anos. O mais recente é Artur Ramísio, de 66, docente de Informática.