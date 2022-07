Com o fim das limitações da pandemia Covid-19 nas viagens aéreas e nas entradas no território, o turismo no Algarve está a regressar em força e tudo indica que vai continuar a crescer em agosto, o mês mais procurado pelos turistas na região.



"Nós achamos que vamos estar alinhados com 2019, que foi o melhor ano turístico de sempre, mas com receitas superiores.









