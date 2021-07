O ministro da Educação anunciou que vai agravar as punições aos responsáveis de escolas que inflacionem as notas dos alunos.“Vamos proceder à revisão e ao reforço do quadro sancionatório no sentido de preservar e garantir cada vez mais este princípio de igualdade”, revelou Tiago Brandão Rodrigues em audição parlamentar. Dezenas de escolas, sobretudo privadas do Norte do País, têm inflacionado sistematicamente as notas, garantindo vantagem aos alunos no acesso ao Ensino Superior.