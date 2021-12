Agressões a médicos em Gaia levam sindicato a exigir medidas

O Sindicato dos Médicos do Norte (SMN) exige que a administração do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho "assuma a responsabilidade" por "agressões recorrentes que têm vindo a acontecer no Serviço de Urgência". A posição surge após uma doente de 52 anos ter agredido uma médica com agulhas de croché, na madrugada de segunda-feira, e após um caso em que "outro profissional de saúde terá sido agredido por um utente", há duas semanas.

Em comunicado, enviado ao CM, o SMN indica que a chefe de equipa do Serviço de Urgência daquele centro hospitalar "atribui a responsabilidade ao desfalque de médicos das equipas, admitindo que recorre a empresas de prestação de serviços, mas que têm sido insuficientes". Indica ainda que o conselho de administração "veio a público solicitar que 'haja uma punição exemplar' que sirva de efeito dissuasor de situações futuras". Acrescenta o sindicato que, "no entanto, deve ele próprio, prover nesse sentido".

O SMN refere "a degradação das condições laborais dos médicos" no centro hospitalar e considera que a administração "desresponsabiliza-se destas ocorrências, preferindo aguardar a decisão de diretivas centrais". Reivindica, por isso, "que sejam implementados procedimentos rápidos e eficazes, para a sua prevenção e combate". Considera que "a reorganização do Serviço de Urgência do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho é urgente", indicando que "deverá ser garantida a contratação de médicos em número suficiente para observar, em tempo útil, as várias tipologias de doentes admitidos nesse Serviço de Urgência".