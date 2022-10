O Programa Escola Segura da PSP reportou 1169 agressões e 752 injúrias e ameaças nas escolas no último ano letivo (2021/2022). Estes dados, que foram conhecidos no Dia Mundial do Combate ao Bullying, mostram um aumento considerável da violência escolar face ao ano letivo anterior, mas também uma subida em comparação com os números pré-pandemia.









