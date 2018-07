Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Agricultor suspeito de atear incêndio em Trofa detido

Homem tem 57 anos.

15:40

A Diretoria do Norte da Polícia Judiciária (PJ) deteve um agricultor de 57 anos pela presumível autoria de um incêndio florestal em Lantemil, Trofa, anunciou hoje aquela força.



Em comunicado, a PJ acrescenta que o fogo terá sido provocado com recurso a isqueiros e "num aparente quadro de desequilíbrio emocional".



Segundo a PJ, o incêndio afetou apenas uma pequena faixa de mancha florestal, graças à rápida intervenção dos populares, mas colocou em perigo toda a restante área florestal, bem como um restaurante, habitações, armazéns industriais e ainda uma cavalariça pertença de uma escola de equitação



Com antecedentes criminais, o detido vai ser presente à competente autoridade judiciária, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das respetivas medidas de coação.