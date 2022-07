Agricultores de Leiria temem racionamento de água devido a seca extrema

A União de Agricultores do Distrito de Leiria (UADL) manifestou esta quinta-feira preocupação com o estado de seca no país e considerou que o racionamento de água para a agricultura vai ser uma realidade.

"Nem sequer duvido, esperamos que não, mas pode vir a acontecer" o racionamento de água, disse à agência Lusa o secretário-geral da UADL, António Ferraria.

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, admitiu na terça-feira que o Governo pode avançar, a curto prazo, com "maiores restrições ao uso" da água no setor, devido à situação de seca que atravessa o país.