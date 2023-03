Os agricultores estão a manifestar-se, esta sexta-feira, em Évora. As queixas dos trabalhadores do sector agrícola têm vindo a acentuar-se e têm-se manifestado em vários pontos do País.

"A situação dos agricultores é complicada, o INE veio confirmar isso, houve uma quebra de rendimento em 2022", disse o Secretário Geral da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP). "Os programas comunitários não chegam aos destinatários", acrescentou.