Agricultores lesados pela tempestade Leslie com apoios de 15 milhões

Produtores podem preencher formulários a partir desta segunda-feira e até 15 de dezembro.

Por Luís Oliveira e Paula Gonçalves | 04.11.18

Os agricultores da região centro que viram as suas culturas e estruturas de apoio destruídas pela tempestade ‘Leslie’, em 13 e 14 de outubro, consideram que a recuperação dos prejuízos "vai ser lenta" e "demorará vários anos" pelo que pedem rapidez nas questões burocráticas com vista a reiniciar a produção. O Ministério da Agricultura aponta prejuízos de 30 milhões de euros e para já disponibiliza 15 milhões de euros a fundo perdido.

As candidaturas ao apoio para os agricultores lesados abrem hoje e terminam a 15 de dezembro. No formulário, as pessoas ou empresas devem inserir os danos sofridos, a estimativa do valor do prejuízo bem como anexar provas fotográficas. Os agricultores com prejuízos até cinco mil euros vão receber a totalidade do valor. Até aos 50 mil euros, o apoio será de 80%.

Ontem, Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, em visita aos produtores de milho de Montemor-o-Velho, defendeu apoios efetivos para os agricultores e um sistema público de seguros. "Precisamos de apoios efetivos que cheguem a toda a gente, de serviços de proximidade do Ministério da Agricultura, de apoiar o acesso a linhas de financiamento e ter um sistema público de seguros", disse.



PORMENORES

Jardim Botânico

O Jardim Botânico da Universidade de Coimbra reabriu na sexta-feira depois de ter estado encerrado desde a tempestade.



Serra da Boa Viagem

A Câmara da Figueira da Foz insiste na limpeza e desobstrução imediatas das estradas da serra da Boa Viagem, mas o Governo mantém que a circulação só será aberta depois do inverno.



Seguradoras receberam 28 mil sinistros

A tempestade ‘Leslie’, que atingiu Portugal nos dias 13 e 14 de outubro, originou 28 mil sinistros com um custo estimado de 70 milhões de euros, segundo dados da Associação Portuguesa de Seguradores. A APS recebeu até sexta-feira 28 mil sinistros cobertos por apólices de seguros.