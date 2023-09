Agricultores pedem ao Governo fim do pagamento abaixo do custo de produção

A Confederação Nacional da Agricultura (CNA) exigiu esta segunda-feira ao Governo a criação de uma lei que impeça que os agricultores recebam abaixo do custo de produção e pediu também o reforço dos meios das entidades fiscalizadoras.

"A CNA reclama uma lei justa, que obrigue a que o preço se forme no sentido contrário, a partir da produção, e que as operações de compra e venda tenham em conta os custos de cada elo, em particular ao agricultor -- um preço superior aos custos de produção", defendeu, em comunicado.

Para os agricultores, a definição dos custos deve ter em conta os fatores de produção e a mão-de-obra, bem como basear-se em índices orientadores do Ministério da Agricultura, o que "exige o reforço das suas estruturas e a interrupção e inversão do processo em curso para a sua destruição".