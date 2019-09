Agricultores pedem indemnizações por culturas destruídas

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 17.09.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O Movimento Caçadores Mais Caça está a promover um abaixo-assinado para que os agricultores sejam ressarcidos dos prejuízos na agricultura, na região do Oeste e de Lisboa e Vale do Tejo, provocados por animais selvagens - com destaque para os javalis.A recolha de assinaturas junto dos agricultores visa solicitar da parte do Estado "os apoios indispensáveis, desde logo indemnizações, por forma a serem ressarcidos dos prejuí... < br />