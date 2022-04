A agricultura no Algarve pode enfrentar uma situação “complicada” no verão e poderão ter de ser adotadas medidas de contingência mais duras para manter as culturas, admitiu este domingo o diretor regional de Agricultura, Pedro Valadas Monteiro.



Segundo aquele responsável, a chuva que caiu na região em março e abril “melhorou o panorama”, mas “não resolveu o problema” da falta de água no Algarve.









Ver comentários